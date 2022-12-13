РФ випустила по Нікопольщині понад 50 снарядів: пошкоджено десятки будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі
У ніч на 13 грудня окупанти сім разів обстріляли Нікопольщину, унаслідок чого пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що всю ніч росіяни обстрілювали три громади Нікопольського району області з "градів" і важкої артилерії. Під удари потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.
У самому Нікополі понівечено з десяток багатоповерхівок і приватних будинків. Також пошкоджено господарчі споруди, адмінбудівлі, магазин і лінії електропередачі. Унаслідок обстрілу в місті зайнялася пожежа, які вже приборкали рятувальники.
У Червоногригорівській громаді руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд. Пошкоджено електромережі. Також російський снаряд знищив легкову автівку та гараж.
У Марганецькій громаді уточнюється інформація про наслідки атаки.
- У ніч на 13 грудня російські війська обстріляли Куп'янськ, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.
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