Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що всю ніч росіяни обстрілювали три громади Нікопольського району області з "градів" і важкої артилерії. Під удари потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.

У самому Нікополі понівечено з десяток багатоповерхівок і приватних будинків. Також пошкоджено господарчі споруди, адмінбудівлі, магазин і лінії електропередачі. Унаслідок обстрілу в місті зайнялася пожежа, які вже приборкали рятувальники.

У Червоногригорівській громаді руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд. Пошкоджено електромережі. Також російський снаряд знищив легкову автівку та гараж.

У Марганецькій громаді уточнюється інформація про наслідки атаки.

У ніч на 13 грудня російські війська обстріляли Куп'янськ, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.