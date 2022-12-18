Обстріли Нікопольщини: окупанти 5 разів гатили по району з важкої артилерії

Про це 18 грудня 2022 року звітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що за добу 17 грудня росіяни здійснили 5 обстрілів Нікопольщини з важкої артилерії. Під ураженням опинилися три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Нікополі отримав поранення 59-річний чоловік, під вогнем опинилися міські приватні будинки, господарські споруди та гімназія.

"У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені", - додав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загроза авіаційних та ракетних ударів РФ зберігається: 17 грудня окупанти здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ по території України

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