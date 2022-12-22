Уночі окупанти завдали ракетного удару по Очакову на Миколаївщині, під ураження потрапили житлові будинки
Упродовж доби 21 грудня окупанти гатили по Миколаївщині, область зазнала артилерійських та ракетних атак. Відомо про трьох поранених, серед них - 10-річний хлопчик
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Упродовж 21 грудня о 9:30, 12:22, 13:22 окупанти завдавали артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади Миколаївщини. Відомо про поранення трьох людей, серед них - 10-річний хлопчик.
Також повідомляється про вчорашній обстріл з РСЗВ по Куцурубській громаді. Даних про руйнування чи постраждалих немає.
О 00:57 22 грудня війська РФ знову атакували Очаківську громаду: ракетними обстрілами пошкоджено житлові будинки.
За даними начальника ГУ Національної поліції в Миколаївській області, атака могла здійснюватися з ракет "Онікс".
- Нагадаємо, удень 21 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок цього газопровід побитий і понівечені будинки.
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