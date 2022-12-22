Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Упродовж 21 грудня о 9:30, 12:22, 13:22 окупанти завдавали артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади Миколаївщини. Відомо про поранення трьох людей, серед них - 10-річний хлопчик.

Також повідомляється про вчорашній обстріл з РСЗВ по Куцурубській громаді. Даних про руйнування чи постраждалих немає.

О 00:57 22 грудня війська РФ знову атакували Очаківську громаду: ракетними обстрілами пошкоджено житлові будинки.

За даними начальника ГУ Національної поліції в Миколаївській області, атака могла здійснюватися з ракет "Онікс".

Нагадаємо, удень 21 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок цього газопровід побитий і понівечені будинки.