На Херсонщині знайшли 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей, – Нацполіція
Національна поліція Херсонської області виявила ще сім катівень та 8 місць несвободи, де російські окупанти в одному ізоляторі тримали понад 300 людей
Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі виконавець обов'язків начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Андрій Кований.
"Нині на деокупованих територіях зафіксовано 7 катівень та 8 місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи - це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи - це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський", - розповів Кований.
Правоохоронець наголосив, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.
- 16 листопада в Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.
- Станом на 17 листопада, за даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокований побаченим у херсонських катівнях, де російські військові знущались із українців.
- У Херсоні прокурори продовжують фіксувати злочини РФ – 21 листопада встановлено місця катівень ще у чотирьох будівлях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 41.24Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе