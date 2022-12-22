Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі виконавець обов'язків начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Андрій Кований.

"Нині на деокупованих територіях зафіксовано 7 катівень та 8 місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи - це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи - це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський", - розповів Кований.

Правоохоронець наголосив, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.