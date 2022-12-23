Про це інформує Офіс генпрокурора.

Уранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу армії Росії міста Херсона загинуло двоє місцевих жителів. Також пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Повідомляється, що рашисти атакували місто реактивними системами залпового вогню.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що рашисти обстріляли Корабельний район.

"Відомо про 1 загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям", - написав Тимшенко.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Задля належного розслідування воєнних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії, на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти", - додають у прокуратурі.

Упродовж 21 грудня війська РФ здійснили 60 обстрілів Херсонщини, під атакою опинився суднобудівний завод та житловий фонд.

На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.

Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.

За добу 23 грудня на території Херсонської області зафіксували 61 удар російських загарбників з артилерії та мінометів. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє - поранені.

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