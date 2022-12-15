Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов розповів, що ворог шукає додаткові джерела відновлення особового складу, зокрема у листопаді російське керівництво ухвалило низку законів, які розширюють перелік громадян, яких можуть призвати.

"Зокрема, дозволено призивати на військову службу за мобілізацією засуджених громадян, що відбувають покарання або мають не зняту, непогашену судимість. Під дію закону не підпадають лише громадяни, що були засуджені за певним переліком статей кримінального кодексу Російської Федерації, насамперед засуджені за державну зраду, шпіонаж, тероризм тощо. Натомість дозволено призивати осіб, що скоїли тяжкі злочини", - сказав Громов.

Громов каже, у мирний час у РФ дозволено служити особам з подвійним громадянством. Крім того, на території країни-спонсора тероризму близько 6 млн мігрантів, більшість з Узбекистану (майже 50%) і Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн.

"Зазначені зміни насамперед спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають на території Російської Федерації. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб, а це майже 45%, є чоловіками призовного віку", - роз'яснив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ наголосив, що нині на тимчасово окупованій території Луганщини триває чергова хвиля примусової мобілізації.

"Минулого тижня особовим складом підрозділів так званої нацгвардії було проведено заходи з пошуку в населеному пункті Ровеньки осіб чоловічої статі для подальшого їх призову до лав 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ. Заслуговує на увагу той факт, що під час проведення цього процесу всі виїзди та в’їзди в місто були заблоковані", - додав Громов.

Нагадаємо, ранком 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію, а також перевіряють освітян на наявність українських книжок.

Окупанти на Луганщини публічно б'ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.

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