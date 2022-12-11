Росіяни карають публічними побоями мешканців Луганщини, які відмовляються від мобілізації
Окупанти на Луганщини публічно б'ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів
Про це мовиться в телеграм-каналі Луганської ОВА.
Пресслужба зазначає: у Сорокиному, Луганська область, місцеві мешканці неодноразово бачили публічне побиття чоловіків, які відмовляються бути мобілізованими. Війська РФ привозять їх до військових комісаріатів насильно.
У селищі міського типу Милове, за даними ОВА, повістки отримують усі чоловіки попри вік, стан здоров'я та кількість дітей у сім'ях.
Також адміністрація інформує, що окупанти розсилають абонентам мобільної мережі "Лугаком" SMS-повідомлення із попередженнями про кримінальну відповідальність, якщо мобілізовані залишать місця несення служби та пункти постійної дислокації військових частин. Такі дії пояснюються спробою зменшити випадки дезертирства в підрозділах військ РФ.
- Нагадаємо, ранком 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію, а також перевіряють освітян на наявність українських книжок.
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