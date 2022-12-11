На Луганщині війська РФ проводять примусову мобілізацію та обшукують заклади освіти на наявність українських книжок
На території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію, а також перевіряють освітян на наявність українських книжок
Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 грудня.
Зазначається, що на тимчасово окупованій Луганщині військові РФ посилили заходи примусової мобілізації. Це пояснюється їхньою потребою поповнити втрати своїх підрозділів.
"У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - повідомляють у Генштабі.
Також окупаційні війська на Луганщині упродовж останніх двох тижнів обшукують заклади освіти: росіяни прагнуть знайти та знищити українські книжки й матеріали. Зокрема ті, що містять символіку держави.
- Нагадаємо, днем раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупаційна влада "ДНР" передала всю комунальну техніку на потребу російській армії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе