Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 грудня.

Зазначається, що на тимчасово окупованій Луганщині військові РФ посилили заходи примусової мобілізації. Це пояснюється їхньою потребою поповнити втрати своїх підрозділів.

"У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - повідомляють у Генштабі.

Також окупаційні війська на Луганщині упродовж останніх двох тижнів обшукують заклади освіти: росіяни прагнуть знайти та знищити українські книжки й матеріали. Зокрема ті, що містять символіку держави.

Нагадаємо, днем раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупаційна влада "ДНР" передала всю комунальну техніку на потребу російській армії.

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