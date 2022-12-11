На Донеччині гауляйтери передали російській армії всю комунальну техніку
Окупаційна влада "ДНР" передала всю комунальну техніку на потребу російській армії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Техніку передали для риття захисних споруд. Таким чином за фактом була припинена робота комунальних підприємств, адже техніку їм дають в користування лише у випадку непередбачуваних ремонтних робіт. При цьому російська пропаганда регулярно звітує про поповнення комунального парку. не вказуючи того факту, що вся ця теза закріплена за військовими", - пишуть у Центрі.
- 4 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області відомо про випадки, коли окупанти роздавали повістки в чергах за водою.
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