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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Донеччині гауляйтери передали російській армії всю комунальну техніку

На Донеччині гауляйтери передали російській армії всю комунальну техніку

11 грудня, 2022 неділя
01:26
війна з Росією Денис Пушилін

Окупаційна влада "ДНР" передала всю комунальну техніку на потребу російській армії

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Техніку передали для риття захисних споруд. Таким чином за фактом була припинена робота комунальних підприємств, адже техніку їм дають в користування лише у випадку непередбачуваних ремонтних робіт. При цьому російська пропаганда регулярно звітує про поповнення комунального парку. не вказуючи того факту, що вся ця теза закріплена за військовими", - пишуть у Центрі.

  • 4 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області відомо про випадки, коли окупанти роздавали повістки в чергах за водою.

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Україна
Росія
Донецьк
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
"ДНР".
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