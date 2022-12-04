На Донбасі окупанти роздають повістки в чергах за водою
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області відомо про випадки, коли окупанти роздавали повістки в чергах за водою
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження (якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі. Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська", - пишуть у ЦНС.
У Центрі закликали мешканців тимчасово окупованих територій покинути окуповані частини регіону та не ставати ресурсом для загарбників.
- 3 грудня у Центрі національного спротиву також повідомили, що росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області.
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