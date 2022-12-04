На Донбасі окупанти роздають повістки в чергах за водою

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження (якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі. Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська", - пишуть у ЦНС.

У Центрі закликали мешканців тимчасово окупованих територій покинути окуповані частини регіону та не ставати ресурсом для загарбників.

3 грудня у Центрі національного спротиву також повідомили, що росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb