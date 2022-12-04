Росіяни вивезли всіх колаборантів з Олешок

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З Олешок вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліціянтів. Разом з ними на автобусах місто покинули родини зрадників.

"Зауважимо, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці", - пишуть у ЦНС.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон, поки ЗСУ працюватимуть над деокупацією.

У Херсоні на період 3-5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби.

3 грудня бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли перший український прапор на лівобережжі Херсонської області.

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