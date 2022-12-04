Росіяни вивезли всіх колаборантів з Олешок
Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З Олешок вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліціянтів. Разом з ними на автобусах місто покинули родини зрадників.
"Зауважимо, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці", - пишуть у ЦНС.
Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон, поки ЗСУ працюватимуть над деокупацією.
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