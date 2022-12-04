Спецпідрозділ "Карлсон" підняв український прапор на лівобережжі Херсонщини
Бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли перший український прапор на лівобережжі Херсонської області
Відео опублікували на офіційній сторінці спецпідрозділу "Карлсон" у фейсбуці.
Точна локація, де українські бійці зуміли підняти прапор, поки не відома. Повідомляється лише, що це лівий берег Дніпра.
"Перший український прапор на лівому березі Дніпра. Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон". Це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини! Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - пишуть під роликом.
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