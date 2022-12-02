Невдовзі українські війська почнуть рух, щоб перетнути суходільний коридор росіян до Криму та вийти на узбережжя Азовського моря, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що після виходу до Азовського моря українська армія розсікає російський коридор до Криму і переводить у режим оперативного оточення херсонсько-кримське угруповання противника
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Запорізький фронт зараз має протяжність у ширину 250-270 км, а у глибину біля 100 км до узбережжя Азовського моря. Щільність військ у росіян на цій ділянці мабуть найменша серед всіх інших ділянок фронту, тому вони себе почувають дуже невпевнено. Ті українські резерви, що були перекинуті з правого на лівий берег річки Дніпро, посилюють і Запорізький фронт, де є три перспективні напрями майбутньої атаки українських військ: з Оріхова на Токмак та Мелітополь, з Гуляйполя на Пологи та Бердянськ, з Вугледара на Волноваху і далі на Маріуполь", - прокоментував полковник запасу ЗСУ.
Роман Світан додав, що росіяни розуміють пріоритетність цих напрямків, тому відчувають хиткість ситуації й у російській армії починається дезертирство, вже відловлюють відмовників та втікачів з гелікоптерів як сайгаків у степу.
"Зараз почалися морози та підсохло, тому вважаю, що найближчим часом українські війська почнуть виконувати завдання з перетину суходільного коридору росіян до Криму та вихід на узбережжя Азовського моря. Після виходу до Азовського моря, українська армія розсікає російський коридор до Криму і переводить у режим оперативного оточення херсонсько-кримське угруповання противника. У ворога залишиться єдиний шлях забезпечення – Кримський міст, але повторні удари по ньому остаточно це російське угруповання закриють у котел. Тому оптимальний варіант – вихід на Азовське узбережжя і далі зачистка від росіян, бо десь через тиждень-півтора у противника закінчаться армійські запаси, тому можна буде впевнено зачищати від росіян і частину Запорізької, і Херсонську області, і далі заходити до Криму через Мелітополь. Там є три суходільних коридори: Арбатська стрілка, Чонгар і Перекоп у районі Армянська. До Армянська ми зараз вже дістаємо HIMARS, тобто це справа найближчих тижнів. Найперспективніший напрямок – з Гуляйполя на Пологи, саме з Пологів спостерігається зараз вихід російських військ на Маріуполь", - пояснив Світан.
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