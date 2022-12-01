Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації з Запорізької області
У Генштабі повідомили, що росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів Запоріжжя
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 1 грудня.
Зазначається, що з населеного пункту Михайлівка на Запоріжжі виїхали підрозділи військових, які базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.
За даними Генштабу, в населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, які незаконно зайняли, та вивозять викрадене майно.
У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої "добровільної" евакуації населення.
- З 28 по 29 листопада ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів.
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