Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів

ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів

30 листопада, 2022 середа
18:39
війна з Росією ЗСУ

У період з 28 по 29 листопада українські захисники завдали вдалих ударів по окупантах у Запорізькій області

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат", - розповіли у ЗСУ.

Підтверджено ураження підрозділів російського противника у Запорізькій області. ЗСУ завдали влучних ударів протягом 28-29 листопада.

В районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими. Знищено 5 одиниць військової техніки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
29 листопада, 2022 вiвторок
Зупиніть Папу, бо він перекроїть Святе письмо
ракета
28 листопада, 2022 понедiлок
У МВС заявили, що українці повинні бути готові до ракетної атаки РФ "завтра-післязавтра"
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
20:11
Бельгія
Бельгія відправить в Україну підводні апарати R7
20:08
Литва прапор
Литва виділила 13 млн євро на підтримку України 
20:08
Ексклюзив
Мелітополь
Гауляйтери поділили між собою сфери впливу на окупованій території Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Крим чи Курили: що дорожче для Росії?
20:04
До Києва із візитом прибув архієпископ Кентерберійський
19:50
американські системи ППО Patriot
Міністерка оборони Німеччини погодилася представити уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні, - віцепрем'єр Польщі
19:37
Зеленський запросив Маска відвідати Україну, щоб показати наслідки російської війни
19:35
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"
19:35
Петро Порошенко
Кіріл буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі за гратами поруч з Путіним, як злочинець, - Порошенко
19:32
фейкові новини, fake news
Пропагандисти запустили фейк, що Україні не вистачить ресурсів для проходження зимового періоду
19:28
ІДІЛ
Убито лідера "Ісламської держави" – Reuters
19:17
Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Чернігівщину та Сумщину
19:13
Туніс - Франція, ЧС-2022, збірна Франції
Франція несподівано програла Тунісу, але зіграє у плей-офф ЧС-2022
19:07
Молдова
Молдова хоче зміцнити співпрацю з НАТО, – міністр МЗС Попеску
19:03
Крістіан Еріксен, збірна Данії, ЧС-2022м
Данія програла Австралії і сенсаційно вилетіла з ЧС-2022
19:00
Анонс
JIF: як домогтися покарання воєнних злочинців? Станіслав Асєєв в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:59
Віктор Медведчук
У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука
18:52
ДСНС
За добу РФ завдала 2 ракетні і 20 авіаударів по території України
18:49
Тайвань
Війна за демократію: чому Україна і Тайвань борються за спільні цінності
18:36
Молдова
У Молдові планують на 60 днів подовжити надзвичайний стан
18:31
Окупант
На початку 2023 року Росія збирається достроково закінчити навчання курсантів і відправити їх на війну в Україну
18:27
Ентоні Блінкен
НАТО розглядає інвестиції в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні
18:27
Пістолет ТТ
"Не доведеться ходити з папірцями по установах": у МВС розповіли, яким буде алгоритм отримання цивільної вогнепальної зброї
18:26
шевченківська премія
Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші: оголошено короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023
18:23
ЗСУ
У Генштабі заявили, що ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів
18:19
санкції проти Росії
Велика Британія наклала санкції на 22 посадовців, причетних до проведення мобілізації в Росії
18:13
Кабул, Афганістан
В афганській школі стався вибух, щонайменше 10 людей загинуло
18:11
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
"Здобудете їжу в бою": військові РФ можуть не годувати зеків під Бахмутом, щоб ті йшли на штурми, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
18:10
У Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури
18:09
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Заяви про 100 тис. загиблих українських військових підіграють російській пропаганді, - офіцер ЗСУ Лапін
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
ВР понад півтора року не розглядає невідкладний закон про ліквідацію ОАСК
17:55
Оновлено
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок, адресований послу, є постраждалий
17:46
Німеччина уряд
 У Німеччині іноземцям спростять правила влаштування на роботу
17:38
Світовий банк
Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги
17:37
Ексклюзив
Україна - НАТО
Україну приймуть в Альянс, коли вона вийде на кордони 1991 року, - голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Джердж
17:36
Євген Мураєв
Рублі, зброя та книжки про історію Росії: СБУ провела обшуки в Євгена Мураєва та його поплічників
17:35
Депутату держдуми Бабакову оголосили підозру за підтримку включення тимчасово окупованих українських регіонів до складу РФ
17:35
Дмитро Медведєв
У ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди щодо НАТО
17:32
Швейцарія військові навчання
Швейцарія провела найбільші за 33 роки військові навчання, - ЗМІ
17:29
Серіал "Венздей" побив рекорд переглядів на Netflix
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV