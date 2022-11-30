Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат", - розповіли у ЗСУ.

Підтверджено ураження підрозділів російського противника у Запорізькій області. ЗСУ завдали влучних ударів протягом 28-29 листопада.

В районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими. Знищено 5 одиниць військової техніки.

У середу, 30 листопада, українська артилерія вдарила по важливому об'єкту російських окупантів.

Російський агресор готується достроково завершити навчання курсантів, щоб ті компенсували втрати РФ на війні в Україні.

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