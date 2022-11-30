У Генштабі заявили, що ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів
У середу, 30 листопада, українська артилерія вдарила по важливому об'єкту російських окупантів
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Протягом доби, 30 листопада, українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії на окупованих територіях. Також відомо про 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки.
У Генштабі також виділили удар ЗСУ по важливому об’єкту окупантів. Про що йдеться - не відомо.
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