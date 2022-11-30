Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів РФ. Крім того, на території Росії тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року", - йдеться у звіті Генштабу.

На Луганщині росіяни оголосили про завершення мобілізації у тимчасово окупованому місті Хрустальний. Проте росіяни продовжують патрулювання населеного пункту.

На виїздах із Хрустального проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

У середу, 30 листопада, українська артилерія вдарила по важливому об'єкту російських окупантів.

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