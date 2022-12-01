Генштаб: Колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя 28–29 листопада
Протягом 28–29 листопада поранених загарбників евакуювали колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Як зазначається, російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях.
Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь.
Водночас протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя, додають у Генштабі.
- Раніше стало відомо, що у лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом минулого тижня.
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