Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях.

Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь.

Водночас протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя, додають у Генштабі.

Раніше стало відомо, що у лікарні окупованого Донецька доставили понад 700 поранених росіян протягом минулого тижня.

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