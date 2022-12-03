Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу

Про це повідомив у telegram-каналі очільник Херcонської ОВА Ярослав Янушевич.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що з 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію.

Додається, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби.

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"Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде. У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Ввечері 2 грудня російський агресор вдарив по Херсону: місто знову без світла.

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