Про це в ефірі Еспресо сказав ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

"Якщо РФ залишить Запорізьку АЕС і відведе з майданчика військових та представників Росатому, то для них це буде другий Херсон. Вони її тримають як інструмент шантажу і залякування всього світу", - зазначив він.

На думку ексчиновника, росіяни будуть триматись за ЗАЕС всіма можливими способами і методами, тому що вони її використовують як військову базу.

"Вони розуміють, що наші військові не будуть її звільняти високоточною артою чи РСЗВ і для них станція є таким щитом. На мій погляд, це для них буде великим програшем, який ми всі чекаємо. Вони ЗАЕС не втримають", - підсумував Плачков.

За даними росЗМІ, Росія готова покинути територію окупованої Запорізької атомної електростанції в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну.