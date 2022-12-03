Відступ з ЗАЕС для росіян стане другим Херсоном, - ексочільник Держінспекції ядерного регулювання
Втрата контролю над Запорізькою атомною електростанцією стане для Росії великим програшем і це станеться
Про це в ефірі Еспресо сказав ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.
"Якщо РФ залишить Запорізьку АЕС і відведе з майданчика військових та представників Росатому, то для них це буде другий Херсон. Вони її тримають як інструмент шантажу і залякування всього світу", - зазначив він.
На думку ексчиновника, росіяни будуть триматись за ЗАЕС всіма можливими способами і методами, тому що вони її використовують як військову базу.
"Вони розуміють, що наші військові не будуть її звільняти високоточною артою чи РСЗВ і для них станція є таким щитом. На мій погляд, це для них буде великим програшем, який ми всі чекаємо. Вони ЗАЕС не втримають", - підсумував Плачков.
- За даними росЗМІ, Росія готова покинути територію окупованої Запорізької атомної електростанції в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе