РФ готова звільнити ЗАЕС в обмін на транзит нафти і газу через Україну, - РосЗМІ

Про це повідомила "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Кремля та уряду Росії.

Вони стверджують, що РФ готова піти із Запорізької АЕС, однак не планує повністю залишати Запорізьку область. Видання повідомляє, що Кремль планує передати АЕС або українській владі, або МАГАТЕ.

За словами джерел, в обмін на виведення військ з АЕС російська влада розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти і газу територією України. Співрозмовники стверджують, що і в Кремлі, і в уряді "є готовність до угоди", оскільки "качати і продавати нафту і газ дуже важливо для російського бюджету".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі "Медузі" відкинув можливість такої угоди.

Нагадаємо, 29 листопада президент Енергоатома заявив про наявність ознак того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС.

А сьогодні, 2 грудня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

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