Росія обстріляла Херсон. Місто знову без світла
Ввечері 2 грудня російський агресор вдарив по Херсону
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців", - пише Янушевич.
- За минулу добу, 1 грудня, війська РФ здійснили 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Також відомо про 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з РСЗВ населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе