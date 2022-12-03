Росія обстріляла Херсон. Місто знову без світла

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців", - пише Янушевич.

За минулу добу, 1 грудня, війська РФ здійснили 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Також відомо про 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з РСЗВ населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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