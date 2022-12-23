Росіяни розгорнули приховану мобілізацію в тимчасово окупованому Криму
Окупанти заохочують кримчан стати до лав військ РФ, на тимчасово окупованому півострові триває прихована мобілізація
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни розгорнули приховану мобілізацію: вони заохочують чоловіків стати до лав військ РФ. Кримчанам обіцяють отримання земельної ділянки, якщо ті воюватимуть проти України.
У ЦНС наголошують: якщо ви хочете уникнути мобілізації - є змога безпечно здатися в полон українським захисникам.
"У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами телефону по гарячій лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - додали в Центрі національного спротиву.
- Нагадаємо, 13 грудня у Генштабі повідомили, що задля поповнення втрат, на території тимчасово окупованої Донеччини росіяни мобілізовують тих чоловіків, що мають "бронь" у військових квитках.
- Згодом з'явилась інформація, що лікарні та морги на тимчасово окупованих територіях переповнені, тож росіяни вимушені перевозити 200-х і поранених у Крим. Аби поповнити втрати, окупанти мобілізують офіцерів у відставці
- 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що влада Росії розглядає питання щодо оголошення в країні загальної мобілізації.
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