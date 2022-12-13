Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 13 грудня.

Відтак, у місті Горлівка призову підлягають чоловіки навіть з позначкою “бронь” у військових квитках.

Зазначається, що у такий спосіб окупанти поповнюють втрати та доукомплектовують підрозділи першого армійського корпусу окупаційних військ.

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант заявив, що у Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон.

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