На тимчасово окупованій частині Донеччини росіяни примусово мобілізовують чоловіків, які мають "бронь" від призову
У Генштабі повідомили, що задля поповнення втрат, на території тимчасово окупованої Донеччини росіяни мобілізовують тих чоловіків, що мають "бронь" у військових квитках
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 13 грудня.
Відтак, у місті Горлівка призову підлягають чоловіки навіть з позначкою “бронь” у військових квитках.
Зазначається, що у такий спосіб окупанти поповнюють втрати та доукомплектовують підрозділи першого армійського корпусу окупаційних військ.
- Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант заявив, що у Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон.
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