У Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон, - військовий експерт Грант
Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що у Білорусі відбувається певна активність, але не обов'язково, що противник зможе створити потужне угруповання
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Кремль фактично проводить певну форму мобілізації або передмобілізаційну підготовку в Білорусі. Зараз там контролюють кожного. Всі чоловіки повинні стати на облік, і кожного, хто намагається покинути країну намагаються зупинити. У Білорусі немає стільки охочих людей. Багато росіян, які поїхали на фронт, не є загартованими в боях, це новачки. Все, що вони можуть привезти з Росії - це ще більше мобілізованих. Тобто, буде ще одна битва, коли проти України просто кидають гарматне м’ясо. Я не бачу перспектив скоординованої великої битви", - зазначив Грант.
За словами військового експерта, Білорусь відправляла боєприпаси й обладнання до Росії, і навряд чи ці боєприпаси та обладнання повернуться. Вже багато чого знищено і використано, особливо боєприпасів.
"Логістичний простір за спиною білорусів є слабким, і не факт, що саме цей логістичний простір дасть їм необхідну потугу. Вони можуть атакувати, і це буде проблемою для ЗСУ через чисельність війська. Місця, через які вони можуть атакувати, досить вузькі й можуть бути добре захищені. У Києві набагато більше людей, які побували в бою, і на відміну від білорусів - це буде не перша битва. Такий розклад може бути проблемою, але це проблема кількості, а не якості. Хоча і кількість, як ми знаємо, має свою силу", - підкреслив Грант.
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