Данілов: У РФ розглядають загальну мобілізацію та закриття кордонів
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що влада Росії розглядає питання щодо оголошення в країні загальної мобілізації
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни", - зазначив Данілов.
Секретар Радбезу вважає, що агресора давно потрібно огородити парканом, щоб закрити раз і назавжди.
"І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогодні розглядається питання загальної мобілізації", – наголосив він.
- 13 грудня у Генштабі повідомили, що задля поповнення втрат, на території тимчасово окупованої Донеччини росіяни мобілізовують тих чоловіків, що мають "бронь" у військових квитках.
- Згодом з'явилась інформація, що лікарні та морги на тимчасово окупованих територіях переповнені, тож росіяни вимушені перевозити 200-х і поранених у Крим. Аби поповнити втрати, окупанти мобілізують офіцерів у відставці
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе