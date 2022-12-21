Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни", - зазначив Данілов.

Секретар Радбезу вважає, що агресора давно потрібно огородити парканом, щоб закрити раз і назавжди.

"І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогодні розглядається питання загальної мобілізації", – наголосив він.

13 грудня у Генштабі повідомили, що задля поповнення втрат, на території тимчасово окупованої Донеччини росіяни мобілізовують тих чоловіків, що мають "бронь" у військових квитках.

Згодом з'явилась інформація, що лікарні та морги на тимчасово окупованих територіях переповнені, тож росіяни вимушені перевозити 200-х і поранених у Крим. Аби поповнити втрати, окупанти мобілізують офіцерів у відставці

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