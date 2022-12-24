Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з жовтня Росія посилила свої окупаційні сили в Україні десятками тисяч резервістів. Але, попри послаблення дефіциту особового складу, нестача боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим фактором, який обмежує російські наступальні операції.

"Росія, ймовірно, обмежила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через нестачу крилатих ракет. Аналогічно РФ навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити можливість широкомасштабних наступальних операцій", - припустили у розвідці Британії.

Аналітики констатували, що вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж її довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет.

24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але імовірність такого розвитку подій залишається.

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