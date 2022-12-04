Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що нещодавні опитування свідчать про те, що російська громадська підтримка війни проти України значно падає.

Незалежне російське ЗМІ отримало доступ до даних, зібраних федеральною службою охорони Росії для внутрішнього використання. Згідно з даними, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% стверджують, що підтримують продовження війни.

Ці результати узгоджуються з окремим опитуванням у жовтні 2022 року, де 57% респондентів повідомили, що виступають за переговори. У квітні 2022 року близько 80% росіян заявили про підтримку війни, яку в Кремлі називають "спеціальною військовою операцією".

"Попри спроби російської влади запровадити повсюдний контроль над інформаційним середовищем, війна стає все більш відчутною для багатьох росіян після "часткової" мобілізації у вересні 2022 року. Оскільки Росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде все важче для Кремля", - дійшли висновку в розвідці Британії.

У вересні в Інституті вивчення війни заявили, що кількість росіян, які категорично підтримують війну проти України впала, у порівнянні з березнем, на 7%. Однак на початок вересня 76% респондентів схвалювали дії російських військ.

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