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Головна війна з Росією У Росії зменшився відсоток громадян, які категорично підтримують війну в Україні, - ISW

У Росії зменшився відсоток громадян, які категорично підтримують війну в Україні, - ISW

3 вересня, 2022 субота
07:05
війна з Росією путін путлер

Кількість росіян, які категорично підтримують війну проти України впала, у порівнянні з березнем, на 7%

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

В ISW звертають увагу, що російська дослідницька організація "Левада" 1 вересня опублікувала результати опитування, які вказують на те, що, хоча більшість росіян все ще підтримують військові дії в Україні, громадська підтримка війни поступово знижується. 

У "Леваді" заявили, що загальна підтримка війни в Україні за літо суттєво не змінилася: 76% респондентів схвалюють дії російських військ - 46% категорично підтримують і 30% загалом підтримують. 48% опитаних вважають за потрібне продовження війни проти України. Водночас опитування засвідчило, що 44% респондентів виступають за мирні переговори, а більшість серед них складають молоді росіяни віком 18-39 років. 

Американські аналітики підкреслили, що у березні 2022 року "Левада" повідомляла, що рішуче підтримують військові дії Росії в Україні 53% респондентів, але до серпня відсоток у цій категорії знизився до 46%. 

"Це незначне падіння, яке принципово не вплине на здатність кремля вести війну. Однак зменшення підтримки та втома від війни, ймовірно, дедалі більше перешкоджатимуть зусиллям росіян із вербування та формування сил для бойових дій в Україні", - дійшли висновку в ISW. 

  • 30 березня "Левада" опублікувала результати опитування, за яким підтримка російського диктатора Володимира Путіна сягнула 83%.

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Росія
російська армія
Військові новини
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