83% росіян підтримують Путіна, - Левада-Центр

Про це йдеться у звіті соціологічного опитування "Левада-центру", проведеного 24-30 березня.

Підтримка жителів РФ дій Путіна в березні зросла на понад 10% у порівнянні з показниками підтримки в лютому та січні, коли соціологи фіксували підтримку Путіна на рівні 69% і 71%, відповідно.

Не схвалюють дії Путіна 15% росіян. У лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.

Також на 5% вирів рейтинг довіри до міністра оборони РФ Сергія Шойгу (з 12% у лютому до 16% в березні) та голови партії "ЛДПР" Володимира Жириновського (з 10% у лютому до 15% в березні). Соціологи ставили відкрите питання "Назвіть кілька політиків, громадських діячів, яким ви довіряєте найбільше?" і опитані мали змогу самі назвати імена політиків.

Також соціологи зафіксували суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку. У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%. Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.

Довідково: "Левада-Центр" є провідною недержавною соціологічною агенцією в Росії, якій російський Мін’юст надав статус "іноземного агента" у 2016 році через наявність результатів соціологічних опитувань про падіння рівня підтримки правлячої партії "Єдіная Россія".

Нагадаємо, українські соціологи повідомляють, що 93% громадян вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.

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