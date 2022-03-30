83% росіян підтримують Путіна, - Левада-Центр
Російська соціологічна агенція встановила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого підтримка росіянами дій Володимира Путіна зросла до 83%
Про це йдеться у звіті соціологічного опитування "Левада-центру", проведеного 24-30 березня.
Підтримка жителів РФ дій Путіна в березні зросла на понад 10% у порівнянні з показниками підтримки в лютому та січні, коли соціологи фіксували підтримку Путіна на рівні 69% і 71%, відповідно.
Не схвалюють дії Путіна 15% росіян. У лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.
Також на 5% вирів рейтинг довіри до міністра оборони РФ Сергія Шойгу (з 12% у лютому до 16% в березні) та голови партії "ЛДПР" Володимира Жириновського (з 10% у лютому до 15% в березні). Соціологи ставили відкрите питання "Назвіть кілька політиків, громадських діячів, яким ви довіряєте найбільше?" і опитані мали змогу самі назвати імена політиків.
Також соціологи зафіксували суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку. У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%. Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.
Довідково: "Левада-Центр" є провідною недержавною соціологічною агенцією в Росії, якій російський Мін’юст надав статус "іноземного агента" у 2016 році через наявність результатів соціологічних опитувань про падіння рівня підтримки правлячої партії "Єдіная Россія".
- Нагадаємо, українські соціологи повідомляють, що 93% громадян вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.
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