Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що на вихідних Росія почала переміщувати баржі на позицію для будівництва великого наплавного мосту через Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту в Херсоні. Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією містом та сходом.

"Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромною. Проте, наплавний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ", - дійшли висновку в британській розвідці.

23 серпня ЗСУ підтвердили, що завдали чергового удару по Антонівському мосту.

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