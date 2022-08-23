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Головна війна з Росією Британська розвідка з'ясувала, як РФ планує нівелювати втрату Антонівського мосту

Британська розвідка з'ясувала, як РФ планує нівелювати втрату Антонівського мосту

23 серпня, 2022 вiвторок
09:33
війна з Росією Антонівський міст

Російські окупанти розгортають у Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка припускає, що на вихідних Росія почала переміщувати баржі на позицію для будівництва великого наплавного мосту через Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту в Херсоні. Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією містом та сходом.

"Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромною. Проте, наплавний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ", - дійшли висновку в британській розвідці. 

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російська армія
Херсон
Херсонщина
Велика Британiя
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