ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського, – ОК "Південь"
Українські військові також знищили 17 загарбників, зенітно-ракетний комплекс "Бук", буксируваний мінометний комплекс "Сані" та склад боєприпасів ворога
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину і Миколаївщину. В першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону, в другому – ракета Х-31 спрямована в район Коблевого збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань нема. Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат", - йдеться у повідомленні.
Натомість українська авіація вдарила по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів.
У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено такі втрати ворога:17 загарбників, 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук", 1 буксирований мінометний комплекс "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.
Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці.
У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно безпечних для себе районах,4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр".
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