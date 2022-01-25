Британські інтруктори почали навчати військових ЗСУ користуватися протитанковими комплексами NLAW
У вівторок, 25 січня, у навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW
Про це повідомив директор Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук у Facebook.
"Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великобританії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння", - написав він.
Він додав, що перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України невдовзі зможуть не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й навчатимуть інших українських військових.
"Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великобританії та інструкторам місії "ORBITAL" - за допомогу й підтримку як Українського війська, так і України в цілому", - написав Ткачук.
- Нагадаємо, 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW. Їх розроблено спільно зі Швецією та розраховано для бою в міських умовах.
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