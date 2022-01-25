Британські інтруктори почали навчати військових ЗСУ користуватися протитанковими комплексами NLAW

Про це повідомив директор Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук у Facebook.



"Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великобританії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння", - написав він.



Він додав, що перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України невдовзі зможуть не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й навчатимуть інших українських військових.



"Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великобританії та інструкторам місії "ORBITAL" - за допомогу й підтримку як Українського війська, так і України в цілому", - написав Ткачук.

Нагадаємо, 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW. Їх розроблено спільно зі Швецією та розраховано для бою в міських умовах.