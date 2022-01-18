Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Велика Британія почала перші поставки в Україну протитанкових гранатометів NLAW, розроблених спільно зі Швецією та розрахованих для бою в міських умовах
Про це повідомляє Reuters.
Перші поставки відбулися 17 січня.
Воллес заявив, що ці протитанкові оборонні системи "не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії".
"Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив міністр.
Водночас журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що гранатомети NLAW - це найсучасніше протитанкове озброєння із британської армії.
"Як з'ясувалося, це один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 мм, ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків", - повідомив журналіст.
Бутусов зазначив, що NLAW схожий на протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", і вражає ціль на коротких дистанціях "за технологією "вистрілив і забув".
"Оператор дивиться в комп'ютеризований приціл Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, позначає мету, чекає захоплення і тисне на спуск, а розрахунок попередження, траєкторію польоту, поправки на вітер приціл програмує сам", - йдеться у повідомленні.
Розробник зазначає, що перевага гранатомету у швидкості, адже з моменту включення до моменту захоплення цілі та пуску вистачає 5 секунд. Максимальна дальність прицільної стрільби для нових модифікацій гранатомету - 800 м.
Крім того, NLAW призначений для стрільби із закритих приміщень.
"Реактивний струмінь не завдасть шкоди оператору, який зможе вибирати надійні укриття в закритих приміщеннях, стріляти навіть якщо підлога або стеля розташовані близько, що має важливе значення для боїв у місті", - написав Бутусов.
NLAW має два режими стрільби: режим атаки зверху та прямої атаки для ураження легкоброньованих цілей або стін будівлі. Термін придатності гранатомета - 20 років.
- Як повідомлялося 17 січня, Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ.
- 18 січня Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
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