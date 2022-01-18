Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW

Про це повідомляє Reuters.



Перші поставки відбулися 17 січня.



Воллес заявив, що ці протитанкові оборонні системи "не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії".



"Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив міністр.



Водночас журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що гранатомети NLAW - це найсучасніше протитанкове озброєння із британської армії.

"Як з'ясувалося, це один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 мм, ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків", - повідомив журналіст.

Бутусов зазначив, що NLAW схожий на протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", і вражає ціль на коротких дистанціях "за технологією "вистрілив і забув".

"Оператор дивиться в комп'ютеризований приціл Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, позначає мету, чекає захоплення і тисне на спуск, а розрахунок попередження, траєкторію польоту, поправки на вітер приціл програмує сам", - йдеться у повідомленні.

Розробник зазначає, що перевага гранатомету у швидкості, адже з моменту включення до моменту захоплення цілі та пуску вистачає 5 секунд. Максимальна дальність прицільної стрільби для нових модифікацій гранатомету - 800 м.

Крім того, NLAW призначений для стрільби із закритих приміщень.

"Реактивний струмінь не завдасть шкоди оператору, який зможе вибирати надійні укриття в закритих приміщеннях, стріляти навіть якщо підлога або стеля розташовані близько, що має важливе значення для боїв у місті", - написав Бутусов.

NLAW має два режими стрільби: режим атаки зверху та прямої атаки для ураження легкоброньованих цілей або стін будівлі. Термін придатності гранатомета - 20 років.

