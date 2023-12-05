Британські вчені досліджуватимуть найбільший у світі айсберг, завбільшки як два Лондони

Про це повідомляє The Guardian.

Величезний айсберг, відомий як A23a, колись був прикріплений до шельфового льодовика в Західній Антарктиді, на південь від Чилі, але відокремився в 1986 році. Відтоді айсберг знаходився на мілині в морі Уедделла, прилипнувши до дна океану.

Але минулого тижня Британська антарктична служба за допомогою супутникових знімків підтвердила, що айсберг більше відійшов від дна і дрейфує в "алею айсбергів" на шляху до субантарктичного острова Південна Георгія.

Британські вчені на криголамному науково-дослідному судні RRS Sir David Attenborough змогли особисто оглянути айсберг і запустити зйомку з дрона. Площа айсберга становить близько 4 000 кв. км, що більш ніж удвічі перевищує площу Лондона.

Дослідницьке судно пройшло A23a під час подорожі на південь, щоб дослідити, як антарктичні екосистеми впливають на колообіг вуглецю та поживних речовин в океані.

Доктор Ендрю Мейерс, головний науковий співробітник судна, зазначив, що "нам неймовірно пощастило, що маршрут айсберга з моря Уедделла пролягав прямо через наш запланований шлях, і що у нас на борту була відповідна команда, яка скористалася цією можливістю".

Лора Тейлор, біогеохімік, була частиною команди вчених, які брали зразки морської води навколо айсберга. Автори дослідження сподіваються, що ці зразки допоможуть визначити, як айсберг впливає на рівень вуглецю у воді.

"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи сприятливі екосистеми в менш продуктивних районах", - зазначила Тейлор. - Ми не знаємо, який вплив на цей процес можуть мати окремі айсберги, їхній масштаб і походження".

Професор Джерант Тарлінг, науковий керівник групи з екосистем, сказав, що відхід айсбергів з шельфових льодовиків є "частиною природного життєвого циклу льодовиків".

"Полярні екосистеми відіграють вирішальну роль у регулюванні балансу вуглецю та поживних речовин у світовому океані, і танення айсбергів впливає на них багатьма способами, - підкреслив Тарлінг. - Дані, що збираються, покращать наше розуміння цих процесів та їх чутливості до зміни клімату".