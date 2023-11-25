Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати вперше за понад 30 років

Про це пише Reuters.

Зазначається, що площа антарктичного айсберга A23a становить 4 тисячі квадратних кілометрів, що утричі більше за розміри Нью-Йорка. У 1986 році він відірвався від шельфового льодовика Філхнера-Ронна в Західній Антарктиді, а потім застряг на дні моря Ведделла.

Проте останні супутникові знімки показують, що айсберг вагою майже трильйон метричних тонн зараз швидко дрейфує повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри та течії.

Гляціолог Британської антарктичної служби Олівер Марш зауважив, що досить рідко можна побачити айсберг такого розміру під час руху, тому вчені уважно спостерігатимуть за його траєкторією.

Очікується, що айсберг потрапить до Південного океану шляхом, відомим як "алея айсбергів".

"Імовірно, з часом він просто трохи потоншав і отримав додаткової плавучості, що дало змогу йому піднятися з дна океану та підштовхнутися океанськими течіями", - сказав Марш.

Цілком можливо, що один із найстаріших айсбергів A23a може знову бути приземленим на острові Південна Джорджія. Це створило б проблему для дикої природи Антарктиди, адже мільйони тюленів, пінгвінів і морських птахів розмножуються на острові та добувають їжу в навколишніх водах. A23a може перекрити такий доступ.