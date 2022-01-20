Гігантський айсберг А68 скинув в океан рекордний обсяг води

Про це повідомляє BBC.



На піку свого танення айсберг-монстр A68 щодня скидав в океан понад 1,5 млрд тонн прісної води. Для порівняння, це приблизно в 150 разів більше, ніж кількість води, яку щодня споживають всі громадяни Великобританії.



Деякий час A68 був найбільшим у світі айсбергом. Коли в 2017 році він відколовся від Антарктиди, він займав площу майже 6 тис. квадратних км², що вдвічі більша за Люксембург, і важив трильйон тонн. Проте на початку 2021 року він розтанув.



Наразі дослідники намагаються оцінити вплив A68 на навколишнє середовище.



Команда під керівництвом Університету Лідса перевірила всі супутникові дані, щоб обчислити, як змінювався розмір айсберга, коли він рухався на північ від Білого континенту, через Південний океан і вгору в Південну Атлантику. Це дозволило групі оцінити різні швидкості танення льодовика протягом трьох з половиною років його існування.



До квітня 2021 року A68 розбився на незліченну кількість дрібних фрагментів, які неможливо було відстежити. Однак вчені відзначають, що його вплив на екосистему буде тривати ще довго. Наприклад, зараз визначено, що прісна вода, скинута льодовиками, змінюватиме місцеві течії. А все залізо, мінерали і органічні речовини, зібрані протягом їхнього життя і згодом викинуті в океан, будуть сприяти біологічному виробництву.



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