Британський чемпіон назвав боксера, який влаштує "битву століття" з Ломаченком
Колишній чемпіон світу Тоні Беллью заявив, що американець Джервонта Девіс та українець Василь Ломаченко здатні влаштувати "битву століття" у легкій вазі
Про це повідомляє DAZN.
За його думку, найбільш очікуваним у легкій вазі (до 61,2 кг) є поєдинок між Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком.
"Це великий бій для легкої ваги. Він може зробити ім'я Девіса найгучнішим у боксі, якщо Джервонта переможе Василя Ломаченка. На шляху до організації цього бою буде багато перешкод, але якщо його влаштують у 2022 році, то ви побачите битву на століття. Мені подобаються обидва бійці, і в поєдинку між Ломаченком та Джервонтою дуже багато стояло б на кону", – сказав Беллью.
Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Василь Ломаченко - володіє інтерконтинентальним титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Тоні Беллью є колишнім чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій важкій вазі (до 90,7 кг).
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29 грудня стало відомо, що абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.
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