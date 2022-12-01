Британський інвестор, який намагається відсудити $100 млн в Києва, насправді громадянин РФ

Британський інвестор в Україні та бенефіціарний власник українського підприємства ТОВ "Київ-Термінал", яке намагається відсудити в Китєва $100 млн, Тамаз Сомхішвілі насправді є громадянином Росії. Відповідний лист Київська міська державна адміністрація отримала від Міністерства юстиції України, про це пише "Дзеркало тижня".

У документі із посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляється що Тамаз Сомхішвілі – громадянин Російської Федерації. Про це під час засідання у Північному апеляційному господарському суді заявив головний спеціаліст відділу організації позовної роботи та судового представництва управління правового забезпечення Департаменту економіки та інвестицій КМДА Руслан Павлов.

"Виконавчий орган отримав лист від Міністерства юстиції, в якому наводяться наступні дані Головного управління розвідки Міноборони. За результатами перевірки компанії "Київ Термінал" виявлено, що кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин Росії. Відповідні матеріали надіслані суду через електронну систему, щоб їх доєднати до справи", - цитують його "Українські новини".

У зв’язку з цими новими даними судове засідання у справі було перенесено на 20 грудня 2022 року.

Маловідома компанія "Київ Термінал", бенефіціаром якої є російсько-грузинський бізнесмен Тамаз Сомхішвілі, у 2007 році виграла тендер на реконструкцію Харківської площі. Чиновники та правозахисники переконані в тому, що компанія з самого спочатку не планувала ведення будівельних робіт. За словами екс-заступника головного архітектора Києва Віктора Глеби, навіть проєкт будівництва транспортної розв'язки не було розроблено та затверджено, а інвестиційна угода була розірвана у зв'язку з порушенням закону, підробкою підписів та неправдивою інформацією. У 2013 році інвестиційний договір за згодою обох сторін був розірваний.

Але наприкінці 2018 року, коли вже давно минув термін давності оскарження цього рішення, компанія "Київ Термінал" звернулася до суду з позовом до київської влади на суму $100 млн. Суддя першої інстанції частково позов задовольнив, наразі справа знаходиться в апеляції.

Сам Тамаз Сомхішвілі погрожував ініціювати арбітражний розгляд проти України, якщо "не вдасться дійти мирного вирішення спору", посилаючись на урядову угоду між Україною та Великобританією про заохочення та взаємний захист інвестицій.