Британський міністр зібрався до Тайваню попри заперечення Китаю
Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс цього тижня відвідає Тайвань, який Китай вважає своєю територією
Про це повідомляє Reuters.
Натомість офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу закликав Велику Британію припинити будь-які контакти з Тайванем.
"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів із Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню", - сказав він.
Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс відвідає Тайвань для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.
Хендс, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів.
"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах", - йдеться в заяві його офісу.
Між Британією та Тайванем немає офіційних дипломатичних відносин, але країни мають тісні економічні зв'язки.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, попри заперечення Китаю, прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США".
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