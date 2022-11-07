Про це повідомляє Reuters.

Натомість офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу закликав Велику Британію припинити будь-які контакти з Тайванем.

"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів із Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню", - сказав він.

Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс відвідає Тайвань для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.

Хендс, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів.

"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах", - йдеться в заяві його офісу.

Між Британією та Тайванем немає офіційних дипломатичних відносин, але країни мають тісні економічні зв'язки.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, попри заперечення Китаю, прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb