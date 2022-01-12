Британський прем'єр Джонсон визнав, що відвідував вечірку під час карантину на початку пандемії

Про це повідомляє The Guardian.



Борис Джонсон зізнався, що відвідав вечірку з напоями у своїй резиденції на Даунінг-стріт під час першого карантину 20 травня 2020 року. Прем'єр Великої Британії вибачився перед нацією і заявив, що захід "технічно" не порушив жодних правил.



"Я знаю, що мільйони людей у всій країні зробили надзвичайні жертви за останні 18 місяців. Я знаю, які страждання вони пережили", - сказав Джонсон.



Він додав, що розуміє, яку лють британці відчувають до нього та очолюваного ним уряду, коли думають, що на самій Даунінг-стріт правила не дотримуються належним чином людьми, які їх створюють.



За словами прем'єра, того вечора він приєднався до заходу приблизно на 25 хвилин о 18:00. Оскільки сад у його резиденції використовувався як "продовження офісу" під час локдауну, він вважав, що це був "робочий захід".



Слова Джонсона не переконали опозицію, а лідер лейбористів Кір Стармер заявив, що прем’єр-міністр має піти у відставку.



У грудні минулого року в ЗМІ опублікували фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона та більше десяти людей, які п'ють вино в саду його резиденції, під час карантину у травні 2020 року.

У грудні 2021 року на тлі скандалу з різдвяною вечіркою під час пандемії Консервативна партія Джонсона зазнала поразки під час довиборів у Північному Шропширі, де перемагала протягом майже 200 років.