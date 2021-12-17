На тлі скандалу з вечіркою під час карантину партія Джонсона втратила місце в парламенті, яке мала 189 років

Про це повідомляє BBC.



За підсумками голосування у п'ятницю, 17 грудня, довибори в Палату громад у Північному Шропширі з перевагою майже в 6 тис. голосів виграла кандидатка від ліберальних демократів Гелен Морган.



Північний Шропшир - це переважно сільський округ на заході Англії, який стабільно підтримував партію Джонсона. Консерватори перемагали там протягом 189 років, окрім періоду 1904-1906 років. Видання відзначило, що підтримка консерваторів у окрузі впала на 34%.



Британські аналітики припускають, що поразка сталася через скандал з вечіркою під час перших хвиль коронавірусу. За інформацією ЗМІ, у грудні 2020 року, незважаючи на жорсткі антиковідні обмеження, в офісі Бориса Джонсона проводилася різдвяна вечірка. На тлі скандалу рейтинг Джонсона різко впав, а представники опозиції закликали його до відставки.



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