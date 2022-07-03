Британський важковаговик переміг нокаутом та кинув виклик Усику та Ф'юрі
Британський боксер Джо Джойс нокаутував Крістіана Хаммера з Німеччини та заявив про бажання битися з українцем Олександром Усиком та співвітчизником Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє BoxingNews24.
У ніч проти 3 липня у Лондоні Джойс достроково переміг Хаммера в четвертому раунді. Перед тим, як рефері зафіксував перемогу британця технічним нокаутом, він чотири рази відправляв німецького боксера у нокдаун.
Після бою Джойс заявив, що готовий кинути виклик Усику та Ф'юрі.
"Так, я готовий до наступного етапу. Зараз я на найвищому рівні, тому це лише питання часу, поки вони розберуться зі своїми боями. Я готовий і чекаю. Я йду вперед і збираюся досягти вершини. Я очолюю рейтинги WBO та WBC, тож це лише питання часу, коли я отримаю ці пояси", - сказав Джойс.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Джо Джойс лідирує в рейтингу WBO та займає другу позицію в класифікації WBC.
- 19 червня промоутер Боб Арум заявив, що Тайсон Ф’юрі може повернутися на ринг заради бою з Джо Джойсом.
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