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Промоутер заговорив про повернення Ф'юрі на ринг

19 червня, 2022 неділя
05:42
Спорт Тайсон Ф’юрі

Промоутер Боб Арум поділився думками про можливе повернення Тайсона Ф’юрі на ринг заради бою з Джо Джойсом

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

Арум вважає, що бій Ф'юрі - Джойс може відбутись у жовтні.

"Він збирається битися, він любить це, тому очікую, що Ф’юрі повернуться в ринг до кінця року. Думаю, якщо Джойс виграє свій бій проти Гаммера на початку липня, Ф’юрі – Джойс на "Уемблі" на початку жовтня буде хорошим поєдинком, якщо не кращим. Це приведе до бою Ф’юрі проти переможця Джошуа – Усик. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поєдинок проходив у Великій Британії, бо не думаю, що для боксу добре проводити подібний бій в Саудівській Аравії", - сказав промоутер Боб Арум.

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Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру. 

Джо Джойс провів у своїй кар'єрі 13 боїв і жодного разу не програвав.

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Бокс
Олександр Усик
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Джо Джойс
промоутери
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