Промоутер заговорив про повернення Ф'юрі на ринг
Промоутер Боб Арум поділився думками про можливе повернення Тайсона Ф’юрі на ринг заради бою з Джо Джойсом
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
Арум вважає, що бій Ф'юрі - Джойс може відбутись у жовтні.
"Він збирається битися, він любить це, тому очікую, що Ф’юрі повернуться в ринг до кінця року. Думаю, якщо Джойс виграє свій бій проти Гаммера на початку липня, Ф’юрі – Джойс на "Уемблі" на початку жовтня буде хорошим поєдинком, якщо не кращим. Це приведе до бою Ф’юрі проти переможця Джошуа – Усик. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поєдинок проходив у Великій Британії, бо не думаю, що для боксу добре проводити подібний бій в Саудівській Аравії", - сказав промоутер Боб Арум.
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Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.
Джо Джойс провів у своїй кар'єрі 13 боїв і жодного разу не програвав.
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11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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14 червня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
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Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що за 500 млн євро він готовий повернутись до боксерської кар'єри.
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