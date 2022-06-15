Ф'юрі повідомив, скільки коштуватиме його повернення на ринг
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що за 500 млн євро він готовий повернутись до боксерської кар'єри
Про це повідомляє talkSPORT.
"Навіть сума 200 млн фунтів стерлінгів мене не спокусить. Це приблизно половина того, що я хотів би отримати за повернення в ринг Мабуть, скажу, що мене влаштує півмільярда. І я не жартую. Хочете, щоб я відновив кар’єру? Доведеться заплатити 500 млн євро. Якщо мені запропонують півмільярда, то я не скажу ні. Чи не так? Якщо Ей Джей поб’є Усика, тоді буде лише одна людина, яка викупить цю велику воюючу націю Сполученого Королівства, і його звуть Тайсон Ф’юрі. Один дзвінок, але це буде коштувати півмільярда. 500 млн фунтів або доларів, мені байдуже, якщо це півмільярда", – заявив Ф’юрі.
Читайте також: Це коштуватиме грошей: Ф'юрі заінтригував можливим відновленням кар'єри заради бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.
-
11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
-
14 червня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе