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Ф'юрі повідомив, скільки коштуватиме його повернення на ринг

15 червня, 2022 середа
21:11
Спорт Ф’юрі – Вайт

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що за 500 млн євро він готовий повернутись до боксерської кар'єри

Про це повідомляє talkSPORT.

"Навіть сума 200 млн фунтів стерлінгів мене не спокусить. Це приблизно половина того, що я хотів би отримати за повернення в ринг Мабуть, скажу, що мене влаштує півмільярда. І я не жартую. Хочете, щоб я відновив кар’єру? Доведеться заплатити 500 млн євро. Якщо мені запропонують півмільярда, то я не скажу ні. Чи не так? Якщо Ей Джей поб’є Усика, тоді буде лише одна людина, яка викупить цю велику воюючу націю Сполученого Королівства, і його звуть Тайсон Ф’юрі. Один дзвінок, але це буде коштувати півмільярда. 500 млн фунтів або доларів, мені байдуже, якщо це півмільярда", – заявив Ф’юрі.

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Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
відновлення кар'єри
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