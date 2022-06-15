Про це повідомляє talkSPORT.

"Навіть сума 200 млн фунтів стерлінгів мене не спокусить. Це приблизно половина того, що я хотів би отримати за повернення в ринг Мабуть, скажу, що мене влаштує півмільярда. І я не жартую. Хочете, щоб я відновив кар’єру? Доведеться заплатити 500 млн євро. Якщо мені запропонують півмільярда, то я не скажу ні. Чи не так? Якщо Ей Джей поб’є Усика, тоді буде лише одна людина, яка викупить цю велику воюючу націю Сполученого Королівства, і його звуть Тайсон Ф’юрі. Один дзвінок, але це буде коштувати півмільярда. 500 млн фунтів або доларів, мені байдуже, якщо це півмільярда", – заявив Ф’юрі.

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Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.

11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

14 червня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

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