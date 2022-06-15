Це коштуватиме грошей: Ф'юрі заінтригував можливим відновленням кар'єри заради бою з Усиком
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що роздумує про повернення на ринг заради бою проти чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика
Про це Ф'юрі повідомив у розмові з YouTube-каналом Frank Warren’s Queensberry Promotions.
Британець готовий провести бій проти Усика, якщо він вдруге переможе Ентоні Джошуа.
"Я професійний боєць, але це коштуватиме грошей, якщо ви хочете, щоб я виконав місію в цій середній вазі. Я вам покажу що робить справжній супертяж", – сказав Тайсон Ф’юрі.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.
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11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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14 червня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
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