Британський важковаговик вийшов на дуель поглядів у масці Бориса Джонсона
Британський боксер Дерек Чісора провів дуель поглядів з болгарином Кубратом Пулєвим у масці Бориса Джонсона
Відео Чісора виклав у Instagram.
Боксер на традиційній дуелі поглядів начепив маску відправленого у відставку прем'єра Британії Бориса Джонсона.
Бій Чісора - Пулєв відбудеться сьогодні, 9 липня, у Лондоні. Боксери зустрінуться вдруге. У 2016 році болгарин переміг британця роздільним рішенням суддів.
Дерек Чісора у листопаді 2020 року бився з Олександром Усиком та створив йому чимало проблем. Українець переміг за очками з невеликою перевагою.
Кубрат Пулєв у 2014 році виходив на ринг проти іншого українця - Володимира Кличка - та програв нокаутом у п'ятому раунді.
- Дерек Чісора порадив співвітчизнику Ентоні Джошуа у другому поєдинку проти Олександра Усика застосовувати брудні прийоми.
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