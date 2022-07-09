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Головна Спорт Британський важковаговик вийшов на дуель поглядів у масці Бориса Джонсона

Британський важковаговик вийшов на дуель поглядів у масці Бориса Джонсона

9 липня, 2022 субота
12:07
Спорт Дерек Чісора та Кубрат Пулєв (праворуч)

Британський боксер Дерек Чісора провів дуель поглядів з болгарином Кубратом Пулєвим у масці Бориса Джонсона

Відео Чісора виклав у Instagram. 

Боксер на традиційній дуелі поглядів начепив маску відправленого у відставку прем'єра Британії Бориса Джонсона. 

Бій Чісора - Пулєв відбудеться сьогодні, 9 липня, у Лондоні. Боксери зустрінуться вдруге. У 2016 році болгарин переміг британця роздільним рішенням суддів. 

Дерек Чісора у листопаді 2020 року бився з Олександром Усиком та створив йому чимало проблем. Українець переміг за очками з невеликою перевагою. 

Кубрат Пулєв у 2014 році виходив на ринг проти іншого українця - Володимира Кличка - та програв нокаутом у п'ятому раунді. 

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Бокс
Володимир Кличко
Олександр Усик
Борис Джонсон
Велика Британiя
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