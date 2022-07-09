Відео Чісора виклав у Instagram.

Боксер на традиційній дуелі поглядів начепив маску відправленого у відставку прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Бій Чісора - Пулєв відбудеться сьогодні, 9 липня, у Лондоні. Боксери зустрінуться вдруге. У 2016 році болгарин переміг британця роздільним рішенням суддів.

Дерек Чісора у листопаді 2020 року бився з Олександром Усиком та створив йому чимало проблем. Українець переміг за очками з невеликою перевагою.

Кубрат Пулєв у 2014 році виходив на ринг проти іншого українця - Володимира Кличка - та програв нокаутом у п'ятому раунді.

Дерек Чісора порадив співвітчизнику Ентоні Джошуа у другому поєдинку проти Олександра Усика застосовувати брудні прийоми.

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