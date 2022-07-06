Чісора підкинув Джошуа "брудний" рецепт перемоги над Усиком
Британський боксер Дерек Чісора порадив співвітчизнику Ентоні Джошуа у другому поєдинку проти українця Олександра Усика застосовувати брудні прийми
Про це повідомляє DAZN.
"Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами і Джошуа повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", – порадив Чісора.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Дерек Чісора бився з Олександром Усиком у листопаді 2020 року та створив йому чимало проблем. Українець переміг за очками з невеликою перевагою.
- 21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Джошуа мало шансів взяти реванш в Усика.
- 2 липня легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав Олександра Усика фаворитом у другому поєдинку проти Ентоні Джошуа
- Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа завершиться перемогою українця нокаутом.
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