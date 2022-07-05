Промоутер Ф'юрі спрогнозував, що реванш Усик - Джошуа завершиться нокаутом
Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа завершиться перемогою українця нокаутом
Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу повідомляє BoxingSocial.
"Я думаю, що цього разу Усик нокаутує Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який абияк готувався до бою. Олександр – досконалий атлет, він старанно тренується у таборі, серйозно підходить до цього поєдинку. Так що у Джошуа буде чимало проблем. Врешті - цього разу він не має переваги домашньої арени", – сказав Воррен.
Він додав, що Усик міг нокаутувати Джошуа ще у першому бою, який він виграв у вересні 2021 року за очками.
"Мене дуже здивувало, наскільки легко Усик впорався з Джошуа. Він боксував за планом та не намагався нокаутувати Джошуа. Але по ходу бою було кілька моментів, зокрема в останньому раунді, коли Усик міг завершити поєдинок достроково", - нагадав Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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