Про це повідомляє The Sun.

За його словами, Усик у першому бою діяв розумніше за Джошуа, і якщо британець не зможе нічого протиставити джебу та швидкості українця, то він програє й у реванші.

"Перемагає виключно найрозумніший. Ось тому цей хлопець, Усик, вибив лайно з Джошуа. Він був розумним, надто швидким, його джеб був дуже різким. Якщо Джошуа не знає, як тиснути і використовувати джеб, то ми побачимо подібний результат. Йому потрібно застосовувати хук і джеб", - сказав Тайсон.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що в Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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